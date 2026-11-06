Kalenderblatt: Was geschah am 6. November?

1946 - Sally Field (80), amerikanische Schauspielerin ("Norma Rae", "Ein Platz im Herzen", "Nicht ohne meine Tochter"), Oscars 1980 und 1985

Todestage

2017 - Karin Dor, deutsche Schauspielerin (James Bond-Film "Man lebt nur zweimal" (1967), Alfred Hitchcocks "Topas"), geb. 1938