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  4. Was geschah am 6. Mai?

Kalenderblatt Was geschah am 6. Mai?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 6. Mai?
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Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. Mai 2026

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Namenstag

Antonia, Britto, Domitian, Gundula

Historische Daten

2025 - CDU-Chef Friedrich Merz wird zum zehnten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt, allerdings erst im zweiten Wahlgang. Bei der ersten Abstimmung fehlten ihm überraschend sechs Stimmen.

2021 - Der Bundestag beschließt die Gründung einer Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung in Berlin. Die Stiftung soll das politische Wirken des langjährigen CDU-Regierungschefs mit Blick auf deutsche Einheit und europäische Versöhnung wahren.

2001 - In einer historischen Geste betritt Johannes Paul II. als erster Papst in der Geschichte eine Moschee. In der Großen Omajjaden-Moschee in der syrischen Hauptstadt Damaskus betet er gemeinsam mit Muslimen.

1976 - Bei einem Erdbeben in der italienischen Region Friaul sterben fast Tausend Menschen, zahlreiche Orte werden verwüstet.

1971 - In Ottobrunn bei München präsentiert der Luft- und Raumfahrtkonzern Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) die erste Magnetschwebebahn der Welt.

Geburtstage

1971 - Till Brönner (55), deutscher Jazz-Trompeter (Album "Generations of Jazz")

1961 - George Clooney (65), amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Produzent, Oscar als bester Nebendarsteller in "Syriana" (2005), Oscar für den besten Film ("Argo" 2013)

1946 - Heinz Eggert (80), deutscher Politiker (CDU), sächsischer Innenminister 1991-1995, Talkshow "Grüner Salon" beim Sender n-tv 1997-2002

1856 - Sigmund Freud, österreichischer Neurologe und Psychologe, Begründer der Psychoanalyse, gest. 1939

Todestage

1796 - Adolph Freiherr von Knigge, deutscher Schriftsteller und Jurist, Verfasser des Standardwerkes über gutes Benehmen "Über den Umgang mit Menschen", geb. 1752