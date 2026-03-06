Kalenderblatt: Was geschah am 6. März?

1836 - Nach 13 Tagen endet die Belagerung der texanischen Missionsstation Alamo. Etwa 200 Siedler hatten sich dort vor der mexikanischen Armee verschanzt. Die Stürmung durch die zehnfache Übermacht überlebt keiner von ihnen. Die Schlacht gehört zum Gründungsmythos von Texas und ist fest im nationalen Bewusstsein der USA verankert.