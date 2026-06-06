Kalenderblatt: Was geschah am 6. Juni?

1971 - Der Bundesliga-Skandal wird publik. Horst-Gregorio Canellas, Präsident der am Vortag abgestiegenen Offenbacher Kickers, beweist anhand von Tonbändern, dass Spiele der abgelaufenen Saison durch Bestechungen manipuliert worden sind. 52 Spieler, zwei Trainer und sechs Funktionäre werden verurteilt, Kickers Offenbach und Arminia Bielefeld wird die Lizenz entzogen.