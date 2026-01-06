Kalenderblatt: Was geschah am 6. Januar?

Historische Daten

2025 - Im Bundesinnenministerium werden Petitionen für ein deutschlandweites Böllerverbot eingereicht - mehr als 1,9 Millionen Menschen unterstützen die Unterschriftensammlungen von Gewerkschaft der Polizei und Deutscher Umwelthilfe. In der Silvesternacht waren bundesweit fünf Menschen durch Böller ums Leben gekommen.