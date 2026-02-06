Kalenderblatt: Was geschah am 6. Februar?

1931 - Hans Otto Bräutigam (95), deutscher Politiker und Diplomat, Justizminister in Brandenburg 1994-1999, Leiter der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in der DDR 1982-1988

Todestage

1981 - Friederike Luise, griechische Königin, Tochter des Herzogs Ernst August von Braunschweig und Lüneburg, Enkelin Kaiser Wilhelms II., Ehefrau König Pauls I. von Griechenland, Mutter der spanischen Königin Sophia, geb. 1917