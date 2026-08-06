Kalenderblatt: Was geschah am 6. August?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. August 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. August 2026
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Gilbert, Hermann
2001 - Der belgische Bierkonzern Interbrew (heute: Anheuser-Busch Inbev) kauft die Bremer Traditions-Brauerei Beck für 1,79 Milliarden Euro.
1966 - In Lissabon wird die seinerzeit längste Hängebrücke Europas ihrer Bestimmung übergeben. Die Brücke über den Tejo misst rund 2.278 Meter.
1945 - Die amerikanische Luftwaffe wirft über der japanischen Stadt Hiroshima die erste Atombombe ab. Allein bis Ende 1945 sterben 70.000 Menschen an den Folgen.
1806 - Kaiser Franz II. legt die römisch-deutsche Kaiserkrone nieder. Damit endet das Heilige Römische Reich Deutscher Nation.
1791 - Das Brandenburger Tor in Berlin wird eingeweiht. Die Quadriga kommt drei Jahre später hinzu.
1981 - Thomas Greilinger (45), deutscher Eishockeyspieler (ERC Ingolstadt 2008-2019, "DEL-Spieler des Jahres" 2010)
1976 - Travis Kalanick (50), amerikanischer Unternehmer, Mitgründer des Fahrdienstvermittlers Uber
1946 - Peter Simonischek, österreichischer Schauspieler ("Toni Erdmann"), Ensemblemitglied der Berliner Schaubühne 1979-1999, gest. 2023
1881 - Alexander Fleming, britischer Bakteriologe, Entdecker der antibakteriellen Wirkung von Penizillin 1928, Nobelpreis für Medizin 1945, gest. 1955
2011 - Kuno Klötzer, deutscher Fußballtrainer, gewinnt mit dem Hamburger SV den DFB-Pokal 1976 und den Europapokal der Pokalsieger 1977, geb. 1922