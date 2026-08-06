Kalenderblatt: Was geschah am 6. August?

1881 - Alexander Fleming, britischer Bakteriologe, Entdecker der antibakteriellen Wirkung von Penizillin 1928, Nobelpreis für Medizin 1945, gest. 1955

Todestage

2011 - Kuno Klötzer, deutscher Fußballtrainer, gewinnt mit dem Hamburger SV den DFB-Pokal 1976 und den Europapokal der Pokalsieger 1977, geb. 1922