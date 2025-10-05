 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Wissen

  4. Was geschah am 5. Oktober?

Kalenderblatt Was geschah am 5. Oktober?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Kalenderblatt: Was geschah am 5. Oktober?
1
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. Oktober 2025

Nach der Werbung weiterlesen

Namenstag

Attila, Meinolf

Historische Daten

2020 - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) ordnet wegen der Corona-Pandemie eine allgemeine Maskenpflicht im Parlament an.

2005 - Das Welfenhaus lässt auf Schloss Marienburg bei Hannover von Sotheby's wertvolle Kunstschätze versteigern. Bei der zehntägigen Veranstaltung kommen rund 44 Millionen Euro zusammen.

2000 - Die serbische Opposition erhebt sich in einer Revolte gegen das Regime von Slobodan Milosevic und erklärt den international geächteten Präsidenten für abgesetzt.

1980 - Bei der Bundestagswahl kann sich die sozialliberale Koalition von Kanzler Helmut Schmidt (SPD) gegen den Unionskandidaten Franz Josef Strauß (CSU) behaupten. CDU/CSU werden mit 44,5 Prozent erneut stärkte Kraft, die SPD erreicht 42,9 und die FDP 10,6 Prozent.

1910 - In Portugal wird nach dem Sturz von König Manuel II. die Republik ausgerufen.

Geburtstage

1975 - Kate Winslet (50), britische Schauspielerin ("Sinn und Sinnlichkeit", "Titanic", "Der Vorleser")

1950 - Paola (75), Schweizer Schlagersängerin ("Blue Bayou") und Fernsehmoderatorin ("Verstehen Sie Spaß?)"

1940 - Manfred Bissinger (85), deutscher Journalist, Verleger und Autor, Mitbegründer der Wochenzeitung "Die Woche" (1993-2002)

1930 - Reinhard Selten, deutscher Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftsnobelpreis 1994, gest. 2016

Todestage

2015 - Henning Mankell, schwedischer Schriftsteller (Kriminalromane "Die fünfte Frau", "Die falsche Fährte", "Mittsommermord"), geb. 1948