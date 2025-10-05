Kalenderblatt: Was geschah am 5. Oktober?

1980 - Bei der Bundestagswahl kann sich die sozialliberale Koalition von Kanzler Helmut Schmidt (SPD) gegen den Unionskandidaten Franz Josef Strauß (CSU) behaupten. CDU/CSU werden mit 44,5 Prozent erneut stärkte Kraft, die SPD erreicht 42,9 und die FDP 10,6 Prozent.