Kalenderblatt: Was geschah am 5. Oktober?

1936 - Vaclav Havel, tschechischer Politiker, Dramatiker und Schriftsteller (Buch "Briefe an Olga. Betrachtungen aus dem Gefängnis"), Staatspräsident der Tschechoslowakei 1989-1992, Staatspräsident Tschechiens 1993-2003, gest. 2011

Todestage

2011 - Steve Jobs, amerikanischer Unternehmer und Manager, gründet 1976 zusammen mit Steve Wozniak und Ronald Wayne die Firma Apple, geb. 1955