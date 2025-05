Kalenderblatt: Was geschah am 5. Mai?

1945 - Das Lager Mauthausen bei Linz in Österreich, in dem zwischen 1938 und 1945 mehr als 100.000 Menschen umgebracht wurden, wird als letztes deutsches KZ durch die Amerikaner befreit. Der 5. Mai ist heute der offizielle österreichische "Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus in Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus".