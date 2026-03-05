Kalenderblatt: Was geschah am 5. März?

1871 - Rosa Luxemburg, deutsche Politikerin, Mitbegründerin des Spartakusbundes 1916 und der KPD 1918/19, von Freikorpsoffizieren 1919 ermordet

Todestage

1981 - Paul Hörbiger, österreichischer Volksschauspieler, mehr als 200 Filme ("Fiakerlied", "Kaiserwalzer", "Wiener G'schichten"), geb. 1894