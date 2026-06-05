Kalenderblatt: Was geschah am 5. Juni?

1926 - Johannes Fürst von Thurn und Taxis, deutscher Adeliger und Unternehmer, Chef des Hauses Thurn und Taxis ab 1982, verheiratet mit Gloria Fürstin von Thurn und Taxis, gest. 1990

Todestage

1826 - Carl Maria von Weber, deutscher Komponist ("Der Freischütz", "Oberon"), geb. 1786