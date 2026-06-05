Kalenderblatt: Was geschah am 5. Juni?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. Juni 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. Juni 2026
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Bonifatius
2025 - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird bei seinem ersten Besuch im Weißen Haus überraschend freundschaftlich empfangen. US-Präsident Donald Trump bezeichnet Merz vor der versammelten Presse als "respektierten" und "guten Mann". Viele strittige Themen bleiben aber ausgeklammert.
2021 - Islamistische Terroristen überfallen ein Dorf in der nördlichen Region Sahel des westafrikanischen Staates Burkina Faso und ermorden mindestens 140 Bewohner. Dann stecken sie Häuser in Brand.
1996 - Der Elektrokonzern AEG wird 113 Jahre nach seiner Gründung aufgelöst. Die Hauptversammlung stimmt der Auflösung und der Verschmelzung auf die Konzernmutter Daimler-Benz zu.
1981 - US-Gesundheitsbehörden berichten erstmals über die später als Aids (Acquired Immune Deficiency Syndrome) bezeichnete Immunschwäche-Krankheit.
1851 - Die Wochenzeitung "Washington National Era" beginnt mit der Veröffentlichung von "Onkel Toms Hütte". Der Roman über die Sklaverei von Harriet Beecher Stowe erscheint im März 1852 erstmals in Buchform.
1966 - Sebastian Krumbiegel (60), deutscher Sänger, Mitglied der Popgruppe Die Prinzen ("Alles nur geklaut", "Küssen verboten", "Du musst ein Schwein sein")
1956 - Kerstin Specht (70), deutsche Dramatikerin ("Das goldene Kind", "Mond auf dem Rücken", "Lila")
1941 - Martha Argerich (85), argentinische Pianistin, ausgezeichnet mit dem "Praemium Imperiale" des japanischen Kaiserhauses
1926 - Johannes Fürst von Thurn und Taxis, deutscher Adeliger und Unternehmer, Chef des Hauses Thurn und Taxis ab 1982, verheiratet mit Gloria Fürstin von Thurn und Taxis, gest. 1990
1826 - Carl Maria von Weber, deutscher Komponist ("Der Freischütz", "Oberon"), geb. 1786