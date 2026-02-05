Kalenderblatt: Was geschah am 5. Februar?

1936 - Horst Fascher (90), deutscher Musikmanager, Mitbegründer und Geschäftsführer des "Star-Clubs" in Hamburg, der 1962 eröffnet wurde; die dortigen Auftritte der frühen Beatles begründeten deren Weltruhm

Todestage

2021 - Christopher Plummer, kanadischer Schauspieler ("The Sound of Music - Meine Lieder, meine Träume"), 2012 bis dahin ältester Schauspieler, der einen Oscar gewinnt (beste Nebenrolle in "Beginners"), geb. 1929