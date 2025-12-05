Kalenderblatt: Was geschah am 5. Dezember?

1945 - Fünf Torpedoflugzeuge der US-Marine mit 14 Mann an Bord verschwinden spurlos im sogenannten Bermuda-Dreieck, einem Gebiet zwischen den Bermudas, Florida und Puerto Rico. Das bis heute ungelöste Geheimnis um "Flug 19" trug wesentlich dazu bei, den Mythos vom Bermuda-Dreieck zu schaffen.