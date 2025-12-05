 
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 5. Dezember?
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. Dezember 2025

Namenstag

Anno, Attala, Hartwig, Reginhard, Sola

Historische Daten

2024 - Gut 16 Jahre nach der Gründung des Bitcoins steigt die Kryptowährung erstmals über die Schwelle von 100.000 US-Dollar.

2000 - Der Tennisstar Boris Becker und seine Frau Barbara geben in München ihre Trennung bekannt.

1995 - Der Privatsender Sat.1 strahlt die erste Folge der "Harald Schmidt Show" aus. Die Late-Night-Show läuft auf wechselnden Sendern mit Unterbrechungen bis März 2014.

1945 - Fünf Torpedoflugzeuge der US-Marine mit 14 Mann an Bord verschwinden spurlos im sogenannten Bermuda-Dreieck, einem Gebiet zwischen den Bermudas, Florida und Puerto Rico. Das bis heute ungelöste Geheimnis um "Flug 19" trug wesentlich dazu bei, den Mythos vom Bermuda-Dreieck zu schaffen.

1360 - In Frankreich wird eine Goldmünze eingeführt, die den Namen "Franc" erhält. Der Anlass: "Franc" heißt frei, und der französische König war gerade gegen ein happiges Lösegeld aus englischer Gefangenschaft entlassen worden.

Geburtstage

1952 - Walter Sittler (73), deutscher Schauspieler ("Der Kommissar und das Meer", Adolf-Grimme-Preis und Deutscher Fernsehpreis für "Nikola")

1946 - José Carreras (79), spanischer Opernsänger, einer der "Drei Tenöre" (mit Luciano Pavarotti und Placido Domingo), erster gemeinsamer Auftritt 1990

1945 - Mosche Katzav (80), israelischer Politiker, Staatspräsident 2000-2007

1890 - Fritz Lang, österreichisch-amerikanischer Regisseur ("Metropolis"), gest. 1976

Todestage

2013 - Nelson Mandela, südafrikanischer, Politiker, erster schwarzer Staatspräsident 1994-1999, 1964 wegen seines Kampfes gegen das Apartheidregime zu lebenslanger Haft verurteilt, 1990 freigelassen, Friedensnobelpreis 1993, geb. 1918