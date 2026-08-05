Kalenderblatt: Was geschah am 5. August?

Historische Daten

2021 - Die Ära von Lionel Messi beim FC Barcelona endet nach 21 Jahren. Der seinerzeit 34 Jahre alte Argentinier und der spanische Top-Club können sich auf keinen neuen Vertrag einigen. Messi errang 35 Titel mit dem Club, der ihn 2000 als 13-Jährigen aus Rosario in Argentinien geholt hatte.