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  4. Was geschah am 5. April?

Kalenderblatt Was geschah am 5. April?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 5. April?
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Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. April 2026

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Namenstag

Juliana, Vinzenz

Historische Daten

2006 - In einem Geflügelbetrieb im sächsischen Wermsdorf bei Leipzig bricht die Vogelgrippe erstmals in Deutschland bei Nutzgeflügel aus.

2001 - Die EU-Verkehrsminister geben den Startschuss für die Entwicklung des europäischen Satelliten-Navigationssystems "Galileo".

1986 - Bei einem Sprengstoffanschlag auf die hauptsächlich von US-Militärs besuchte Berliner Diskothek La Belle kommen drei Menschen ums Leben. Mehr als 200 werden verletzt. Als Auftraggeber gilt Libyen.

1951 - In den USA wird die erste Operation am offenen Herzen mit Hilfe einer Herz-Lungen-Maschine durchgeführt.

1946 - Die sowjetische Armee räumt nach elf Monaten die dänische Insel Bornholm. Im Mai 1945 hatte sie die Ostsee-Insel von der deutschen Besatzung befreit.

Geburtstage

1979 - Timo Hildebrand (47), deutscher Fußballtorwart, Nationalmannschaft 2004-2007, VfB Stuttgart 1999-2007

1978 - Franziska van Almsick (48), deutsche Schwimmerin, gewann bei vier Olympischen Spielen (Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000 und Athen 2004) insgesamt vier Silber- und sechs Bronzemedaillen

1950 - Agnetha Fältskog (76), schwedische Sängerin, Sängerin der Popgruppe Abba ("Dancing Queen", "Super Trouper")

1901 - Curt Bois, deutscher Schauspieler ("Der Himmel über Berlin") und Regisseur, gest. 1991

Todestage

2024 - Peter Sodann, deutscher Schauspieler (Leipziger "Tatort"-Kommissars Bruno Ehrlicher) und Theaterintendant, geb. 1936