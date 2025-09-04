Kalenderblatt: Was geschah am 4. September?

1940 - Wilfried Kindermann (85), deutscher Leichtathlet und Sportmediziner, Chefmediziner der Fußball-Weltmeisterschaft 2006, Olympia-Arzt der deutschen Mannschaft 2000-2008, DFB-Verbandsarzt 1990-2000

Todestage

1965 - Albert Schweitzer, deutsch-französischer Tropenarzt und Kulturphilosoph, gründete ein Tropenhospital in Lambaréné im westlichen Zentral-Afrika (heute Gabun), Friedensnobelpreis 1952, geb. 1875