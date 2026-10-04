Kalenderblatt: Was geschah am 4. Oktober?

Historische Daten

2025 - Politisches Erdbeben in Tschechien: Der Rechtspopulist und Milliardär Andrej Babis wird mit seiner ANO-Bewegung stärkste Kraft bei den Parlamentswahlen. Nach vier Jahren in der Opposition und einer Niederlage bei der Präsidentenwahl 2023 gelingt Babis damit ein Comeback.