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  4. Was geschah am 4. Oktober?

Kalenderblatt Was geschah am 4. Oktober?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 4. Oktober?
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Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. Oktober 2026

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Namenstag

Aurea, Franz, Teresa

Historische Daten

2025 - Politisches Erdbeben in Tschechien: Der Rechtspopulist und Milliardär Andrej Babis wird mit seiner ANO-Bewegung stärkste Kraft bei den Parlamentswahlen. Nach vier Jahren in der Opposition und einer Niederlage bei der Präsidentenwahl 2023 gelingt Babis damit ein Comeback.

2016 - Die Staatsanwaltschaft Mainz stellt die Ermittlungen gegen ZDF-Moderator Jan Böhmermann wegen dessen "Schmähgedicht" über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ein.

2001 - Eine russische Tupolew-154 wird versehentlich über dem Schwarzen Meer von einer Luftabwehrrakete der ukrainischen Streitkräfte abgeschossen und stürzt mit 78 Menschen in die See. Niemand überlebt.

1991 - 31 der 39 Antarktikstaaten unterzeichnen in Madrid ein Umweltschutz-Protokoll, nach dem die Antarktis mindestens 50 Jahre lang ein "Naturreservat des Friedens und der Wissenschaft" bleiben soll.

1636 - Bei dem brandenburgischen Städtchen Wittstock kommt es zu einer der blutigsten Schlachten des Dreißigjährigen Krieges. Eine zahlenmäßig unterlegene schwedische Armee besiegt ein kaiserlich-sächsisches Heer.

Geburtstage

1956 - Christoph Waltz (70), deutsch-österreichischer Schauspieler, Oscars als bester Nebendarsteller in den Filmen "Inglourious Basterds" und "Django Unchained"

1946 - Susan Sarandon (80), amerikanische Schauspielerin ("Thelma & Louise"), Oscar als beste Hauptdarstellerin in "Dead Man Walking"

1941 - Anne Rice, amerikanische Schriftstellerin ("Interview mit einem Vampir"), gest. 2021

1941 - Robert Wilson, amerikanischer Regisseur und Autor (Musical-Opern "Black Rider", "Time Rocker"), gest. 2025

Todestage

1876 - Johannes Rebmann, deutscher Afrikaforscher und Missionar, sieht als erster Europäer 1848 den Kilimandscharo, geb. 1820