Kalenderblatt: Was geschah am 4. November?

Historische Daten

2011 - Nach einem missglückten Banküberfall werden die Rechtsterroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt tot in einem ausgebrannten Wohnmobil in Eisenach gefunden. Damit fliegt die Terrorzelle "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) auf. Drei Tage später stellt sich ihre Komplizin Beate Zschäpe. Dem NSU werden zehn Morde an Migranten und einer Polizistin zugeschrieben.