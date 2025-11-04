 
Kalenderblatt Was geschah am 4. November?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 4. November?
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. November 2025

Namenstag

Gregor, Karl

Historische Daten

2010 - Erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg wird in Deutschland eine Rabbinerin in Berlin ordiniert. Die aus der Ukraine stammende Alina Treiger wird in Berlin geweiht.

2008 - Bei einem Busunglück nahe Hannover kommen 20 Menschen ums Leben. Ihr Reisebus geht auf der Autobahn 2 in Flammen auf, viele ältere Fahrgäste können sich nicht mehr rechtzeitig aus dem brennenden Fahrzeug retten.

1995 - Der israelische Ministerpräsident Izchak Rabin wird in Tel Aviv von einem jüdischen Extremisten ermordet.

1980 - Der Republikaner Ronald Reagan wird zum 40. Präsidenten der USA gewählt. Der frühere Hollywood-Schauspieler und Gouverneur von Kalifornien wird Nachfolger des Demokraten Jimmy Carter.

1950 - In Rom wird die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten unterzeichnet. Der Text, den jedes Europarats-Mitglied bei der Aufnahme unterzeichnen muss, garantiert die elementaren Grundrechte wie Religions-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit, Achtung der Privatsphäre und verbietet Folter, Zwangsarbeit und Todesstrafe.

Geburtstage

1985 - Marcell Jansen (40), deutscher Fußballer, Nationalspieler 2005-2014

1960 - Frl. Menke (65), deutsche Sängerin ("Hohe Berge", "Tretboot in Seenot")

1947 - Bettina Wegner (78), deutsche Liedermacherin ("Sind so kleine Hände")

1890 - Klabund, deutscher Schriftsteller ("Der Kreidekreis"), gest. 1928

Todestage

2008 - Michael Crichton, amerikanischer Schriftsteller ("Beute", "Jurassic Park", Drehbuch für "Emergency Room"), geb. 1942