Kalenderblatt: Was geschah am 4. Mai?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. Mai 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. Mai 2026
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Florian, Guido
2016 - Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) entscheidet, dass die Ausgabe des 500-Euro-Scheins "gegen Ende 2018" eingestellt wird. Mit der schrittweisen Abschaffung des lilafarbenen Scheins sollen Terrorfinanzierung und Schwarzarbeit eingedämmt werden.
2001 - Der erste Piloten-Streik in der Geschichte der Lufthansa führt auf deutschen Flughäfen zu erheblichen Behinderungen.
2001 - Guido Westerwelle wird vom Bundesparteitag der FDP zum neuen Vorsitzenden gewählt und löst Wolfgang Gerhardt in diesem Amt ab.
1961 - Der Bundestag beschließt das Bundessozialhilfegesetz zur Absicherung sozial schwacher und hilfebedürftiger Menschen. Am 1. Juni 1962 tritt es in Kraft.
1931 - Im Kölner Ford-Werk läuft das erste Auto vom Band.
1976 - Simon Jentzsch (50), deutscher Fußballspieler, Torhüter, (VfL Wolfsburg, FC Augsburg)
1971 - Florian Illies (55), deutscher Schriftsteller ("1913: Der Sommer des Jahrhunderts", "Generation Golf. Eine Inspektion") und Journalist
1956 - Ulrike Nasse-Meyfarth (70), deutsche Leichtathletin, Goldmedaillen im Hochsprung bei den Olympischen Spielen 1972 in München und 1984 in Los Angeles
1941 - Kay Nehm (85), deutscher Jurist, Generalbundesanwalt 1994-2006
2025 - Jochen Mass, deutscher Rennfahrer, 105 Grand-Prix-Rennen in der Formel 1, geb. 1946