Kalenderblatt: Was geschah am 4. März?

Historische Daten

2025 - Union und SPD einigen sich bei ihrer Regierungssondierung auf ein historisches Finanzpaket: Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse soll für Verteidigungsausgaben gelockert werden. Mit einem Sondervermögen von 500 Milliarden Euro soll zudem die Instandsetzung der Infrastruktur finanziert werden. Die entsprechenden Beschlüsse wird noch der alte Bundestag fassen.