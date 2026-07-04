Kalenderblatt: Was geschah am 4. Juli?

1946 - In der polnischen Provinzstadt Kielce, 170 Kilometer südlich von Warschau, kommt es zu den schwersten Ausschreitungen gegen Juden nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa. Beim Angriff eines Mobs auf ein von Juden bewohntes Haus werden 42 Menschen, darunter 40 Juden, ermordet und etwa 80 weitere verletzt.