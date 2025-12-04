Kalenderblatt: Was geschah am 4. Dezember?

Historische Daten

2020 - Zehn Jahre nach Baubeginn geht im Zentrum Berlins ein neuer U-Bahn-Abschnitt in Betrieb. Damit wird eine Lücke zwischen Alexanderplatz und Brandenburger Tor geschlossen: Der Hauptbahnhof und Hönow am östlichen Stadtrand sind über die U5 nun direkt verbunden.