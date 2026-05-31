Kalenderblatt: Was geschah am 31. Mai?

1811 - Jahrzehnte vor den erfolgreichen Gleitflügen Otto Lilienthals versucht Albrecht Ludwig Berblinger, sich vor den Augen der Ulmer mit einem selbstgebauten Flugapparat in die Lüfte zu schwingen. Statt über die Donau zu fliegen, landet er im Fluss. "Der Schneider von Ulm" wird zum Gespött der Stadt.