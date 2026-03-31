Kalenderblatt: Was geschah am 31. März?

1956 - Zum letzten Mal wird in der Bundesrepublik für Postsendungen das "Notopfer Berlin" erhoben. Seit 1948 waren mehr als 20 Milliarden Sendungen mit der Zwei-Pfennig-Steuermarke frankiert worden. Die Bundespost nahm daraus rund 413 Millionen Mark ein, die dem Wiederaufbau Berlins dienten und auch die am 26. Juni 1948 begonnene Luftbrücke mitfinanzierten.