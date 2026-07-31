Kalenderblatt: Was geschah am 31. Juli?

1901 - Die deutschen Meteorologen Arthur Berson und Reinhard Süring erreichen in einem Freiballon die Rekordhöhe von mindestens 10.500 Metern. Sie können damit erstmals nachweisen, dass die Temperatur in der Atmosphäre ab einer bestimmten Höhe nicht mehr sinkt. Die Rekordhöhe für eine bemannte offene Gondel wird nie übertroffen.