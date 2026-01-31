Kalenderblatt: Was geschah am 31. Januar?

1901 - Marie Luise Kaschnitz, deutsche Dichterin und Schriftstellerin (Gedichtbände "Ein Wort weiter", "Überallnie", "Dein Schweigen - meine Stimme"), gest. 1974

Todestage

2016 - Wolfgang Rademann, deutscher Fernsehproduzent ("Die Schwarzwaldklinik", "Das Traumschiff"), geb. 1934