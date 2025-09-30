Kalenderblatt: Was geschah am 30. September?

Historische Daten

2010 - Der Konflikt um das Bahnprojekt Stuttgart 21 eskaliert. Bei der Räumung des Schlossgartens neben dem Hauptbahnhof mit Wasserwerfern werden laut Innenministerium weit mehr als 160 Menschen verletzt. Das Bild eines Rentners mit blutenden Augen geht um die Welt. Der Tag geht als "Schwarzer Donnerstag" in die Bau-Geschichte ein.