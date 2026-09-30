Kalenderblatt: Was geschah am 30. September?

1926 - Heinz-Horst Deichmann, deutscher Unternehmer, baute nach dem Zweiten Weltkrieg das Schuhhaus seines Vaters zu einer der größten Schuheinzelhandelsketten Europas aus, gest. 2014

Todestage

1986 - Franz Burda, deutscher Verleger, Gründer des Burda-Verlags 1927, geb. 1903