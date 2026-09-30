Kalenderblatt: Was geschah am 30. September?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. September 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. September 2026
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Hieronymus, Sophia, Urs, Viktor
2021 - Die Inflation in Deutschland erreicht mit 4,1 Prozent einen Höchststand seit 28 Jahren. Besondere Preistreiber sind gestiegene Preise für Energie und Lebensmittel.
2001 - Die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" erscheint erstmals bundesweit.
1961 - Die Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit OEEC wird zur Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe (OECD) erweitert.
1791 - Wolfgang Amadeus Mozarts deutschsprachige Oper "Die Zauberflöte" wird im Wiener Freihaustheater auf der Wieden uraufgeführt.
1681 - Der Rat der Stadt Straßburg kapituliert vor der Armee Ludwigs XIV. Damit fällt die freie Reichsstadt an Frankreich. Die Annexion wird im Frieden von Rijswijk 1697 bestätigt.
1997 - Max Verstappen (29), niederländischer Autorennfahrer, Formel-1-Weltmeister 2021, 2022, 2023, 2024
1986 - Olivier Giroud (40), französischer Fußballspieler (FC Arsenal, FC Chelsea, AC Mailand)
1956 - Désirée Nick (70), deutsche Entertainerin (Kabarettprogramme "Retro-Muschi", "Désirée - Superstar. Sturzgeburt einer Legende"), Gewinnerin des RTL-Dschungelcamps 2004
1926 - Heinz-Horst Deichmann, deutscher Unternehmer, baute nach dem Zweiten Weltkrieg das Schuhhaus seines Vaters zu einer der größten Schuheinzelhandelsketten Europas aus, gest. 2014
1986 - Franz Burda, deutscher Verleger, Gründer des Burda-Verlags 1927, geb. 1903