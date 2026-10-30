Kalenderblatt: Was geschah am 30. Oktober?

1941 - Theodor Hänsch (85), deutscher Physiker, Nobelpreis für Physik 2005 für seine Beiträge zur Laserphysik, die zu exakteren Atomuhren führen könnten

Todestage

2021 - Holger Obermann, deutscher Journalist, Fußballreporter bei vier Weltmeisterschaften und ehemaliger Moderator der ARD-"Sportschau", geb. 1936