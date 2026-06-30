Kalenderblatt: Was geschah am 30. Juni?

Historische Daten

2011 - Der Bundestag beschließt mit einer parteiübergreifenden Mehrheit von 513 Ja-Stimmen den endgültigen Ausstieg Deutschlands aus der Atomenergie bis 2022 – als erste große Industrienation weltweit. Als Konsequenz aus der Reaktorkatastrophe von Fukushima werden acht Atomkraftwerke sofort stillgelegt und die restlichen neun schrittweise abgeschaltet;