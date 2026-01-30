 
Kalenderblatt Was geschah am 30. Januar?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 30. Januar?
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. Januar 2026

Namenstag

Adelgund, Martina, Serena, Thiathild

Historische Daten

2020 - Um die Epidemie mit dem neuartigen Coronavirus einzudämmen, ruft die Weltgesundheitsorganisation in Genf eine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" aus. In rund 20 Ländern wurden Infektionen festgestellt.

2016 - Die deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber gewinnt die Australian Open gegen die Weltranglisten-Erste Serena Williams aus den USA. Letzte deutsche Siegerin bei einem Grand-Slam-Turnier war zuvor Steffi Graf 1999 bei den French Open.

2001 - Die Bundesregierung beantragt als erstes Verfassungsorgan beim Bundesverfassungsgericht ein Verbot der rechtsextremistischen NPD. 2003 stellt Karlsruhe das Verfahren ein. Grund sind zahlreiche V-Männer des Verfassungsschutzes in NPD-Führungsgremien.

1933 - Reichspräsident Paul von Hindenburg ernennt Adolf Hitler zum Reichskanzler. Die NS-Propaganda bezeichnet den Tag als "Machtergreifung".

1931 - Der Spielfilm "Lichter der Großstadt" von und mit Charlie Chaplin hat in Los Angeles Weltpremiere.

Geburtstage

1968 - König Felipe VI. (58), spanischer König seit 2014

1962 - König Abdullah II. (64), jordanischer König seit 1999

1951 - Phil Collins (75), britischer Musiker, Sänger und Schlagzeuger der Gruppe Genesis (1970-1996, "I Can't Dance"), daneben Solokarriere ("In The Air Tonight", "You'll Be In My Heart")

1937 - Vanessa Redgrave (89), britische Schauspielerin ("Mrs. Dalloway", "Blow Up")

Todestage

1951 - Ferdinand Porsche, deutscher Automobil-Konstrukteur, Entwickler des "VW-Käfer" und Begründer der Dynastie der Porsche-Sportwagenbauer, geb. 1875