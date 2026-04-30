Kalenderblatt: Was geschah am 30. April?

1911 - Luise Rinser, deutsche Schriftstellerin ("Mitte des Lebens", "Daniela", "Mirjam"), Kandidatin für das Bundespräsidentenamt 1984 (von den Grünen nominiert), gest. 2002

Todestage

2006 - Paul Spiegel, deutscher Unternehmer, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland 2000-2006, geb. 1937