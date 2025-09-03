Kalenderblatt: Was geschah am 3. September?

1875 - Ferdinand Porsche, deutscher Automobil-Konstrukteur, Entwickler des VW-Käfers und Begründer der Dynastie der Porsche-Sportwagenbauer, gest. 1951

Todestage

2019 - Peter Lindbergh, deutscher Fotograf, bekannt durch Aufnahmen der Supermodels der 90er Jahre, geb. 1944