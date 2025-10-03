 
Kalenderblatt Was geschah am 3. Oktober?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

 
Kalenderblatt: Was geschah am 3. Oktober?
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. Oktober 2025

Namenstag

Ewald, Ludgar

Historische Daten

2010 - 92 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs begleicht Deutschland seine letzten Kriegsschulden.

2010 - Der Islam gehöre "inzwischen auch zu Deutschland", sagt Bundespräsident Christian Wulff in Bremen. Vor allem aus der Union kommt Kritik, andere sehen in der Rede ein "wichtiges Signal".

1995 - In Los Angeles wird der amerikanische Ex-Footballstar O.J. Simpson nach einem rund acht Monate langen Gerichtsdrama von dem Vorwurf freigesprochen, seine ehemalige Frau Nicole und deren Freund erstochen zu haben.

1990 - Die DDR tritt der Bundesrepublik bei. Damit ist die Wiedervereinigung des geteilten Deutschlands rechtlich vollzogen. Der Tag wird fortan als "Tag der Deutschen Einheit" gefeiert.

1985 - Der Spielfilm "Zurück in die Zukunft" startet in den deutschen Kinos, eine romantische Science-Fiction-Komödie von Robert Zemeckis mit Michael J. Fox in der Hauptrolle.

Geburtstage

1948 - Gisela Schneeberger (77), deutsche Kabarettistin und Schauspielerin ("Man spricht deutsh", "Kehraus")

1945 - Klaus Merz (80), Schweizer Schriftsteller ("Jakob schläft", "Löwen Löwen")

1943 - Yohji Yamamoto (82), japanischer Modeschöpfer

1935 - Charles Duke (90), amerikanischer Astronaut, betrat 1972 mit 36 Jahren als bislang jüngster Mensch den Mond

Todestage

2010 - Franz Mack, deutscher Unternehmer, gründete zusammen mit seinem Sohn Roland Mack den Europa-Park in Rust bei Freiburg 1975, geb. 1921