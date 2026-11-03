Kalenderblatt: Was geschah am 3. November?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. November 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. November 2026
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Bertold, Hubert, Ida, Marian, Winifred
1996 - Zum ersten Mal dürfen deutsche Bäcker auch sonntags frische Brötchen verkaufen, nachdem das neue Ladenschlussgesetz am 1. November in Kraft getreten ist.
1961 - Die Bundespost stellt die vierstelligen Postleitzahlen vor. Sie sollen ab 1962 die Briefzustellung rationalisieren.
1956 - Das deutsche Fernsehen strahlt zum ersten Mal einen Werbespot aus. Im Bayerischen Rundfunk machen Beppo Brem und Liesl Karlstadt Reklame für das Waschmittel "Persil".
1906 - Der Psychiater Alois Alzheimer berichtet auf einer Fachtagung in Tübingen erstmals über einen "eigenartigen schweren Erkrankungsprozess der Hirnrinde". Das Krankheitsbild wird später nach ihm benannt.
1906 - Die Teilnehmer der Internationalen Funktelegrafischen Konferenz (3. Oktober bis 3. November) in Berlin einigen sich auf das Morse-Signal "SOS" als einziges Notrufzeichen für den Funkverkehr auf See.
1966 - Caroline Beil (60), deutsche Fernsehmoderatorin und Schauspielerin (SAT.1-Boulevardmagazin "Blitz", "Hammerfrauen")
1956 - Gary Ross (70), amerikanischer Regisseur ("Die Tribute von Panem - The Hunger Games", "Seabiscuit"), Drehbuchautor und Produzent
1926 - Valdas Adamkus (100), litauischer Politiker, Staatspräsident 2004-2009 und 1998-2003
1801 - Karl Baedeker, deutscher Buchhändler und Verleger, begründete die nach ihm benannten Reiseführer, gest. 1859
2001 - Thomas Brasch, deutscher Schriftsteller ("Vor den Vätern sterben die Söhne"), geb. 1945