Kalenderblatt: Was geschah am 3. Mai?

1991 - Auf einer Unesco-Tagung in Windhuk (Namibia) fordern afrikanische Journalisten freie, unabhängige und pluralistische Medien auf dem afrikanischen Kontinent und in aller Welt. Der Jahrestag der Erklärung von Windhuk wird seit 1993 jährlich als Internationaler Tag der Pressefreiheit begangen.