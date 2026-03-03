Kalenderblatt: Was geschah am 3. März?

1991 - Der schwarze Autofahrer Rodney King wird in Los Angeles bei einer Verkehrskontrolle von Polizisten zusammengeschlagen. Der Freispruch der Männer führt in Los Angeles zu Unruhen mit Dutzenden Toten. In einem Revisionsverfahren werden zwei der Polizisten 1993 zu jeweils 30 Monaten Haft verurteilt.