Kalenderblatt: Was geschah am 3. Juni?

1941 - "Wilhelm Tell", Friedrich Schillers Drama um den Schweizer Nationalhelden, darf auf Anweisung aus dem Führerhauptquartier in Deutschland nicht mehr aufgeführt oder in der Schule behandelt werden. Adolf Hitler, der das Werk zuvor selbst zitiert hatte, sah darin nun eine Glorifizierung von Tyrannenmord und Freiheitskampf.