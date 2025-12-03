Kalenderblatt: Was geschah am 3. Dezember?

1950 - Bei den ersten Wahlen zum Abgeordnetenhaus in West-Berlin verfehlt die SPD mit 44,7 Prozent die absolute Mehrheit. CDU und FDP liegen mit 24,6 und 23 Prozent fast gleichauf. Diese drei Parteien bilden eine Koalition und bestätigen Ernst Reuter (SPD) als regierenden Bürgermeister.