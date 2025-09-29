 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Wissen

  4. Was geschah am 29. September?

Kalenderblatt Was geschah am 29. September?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Kalenderblatt: Was geschah am 29. September?
1
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. September 2025

Nach der Werbung weiterlesen

Namenstag

Gabriel, Johannes, Michael, Raphael

Historische Daten

2024 - In Österreich gewinnt die rechtspopulistische FPÖ die Parlamentswahl mit rund 29 Prozent der Wählerstimmen. Die bisherige Kanzlerpartei ÖVP von Karl Nehammer landet bei 26 Prozent.

2020 - Seit Beginn der Corona-Pandemie gab es weltweit mehr als eine Million Tote, über 205 000 davon in den USA, meldet die amerikanische Johns-Hopkins-Universität. Auf die USA folgen Brasilien (142 000), Indien (95 000) und Mexiko (76 000).

2000 - In Deutschland erhalten Kinder das Recht auf eine Erziehung ohne Gewalt. Der Bundesrat billigt abschließend das vom Bundestag beschlossene Gesetz, das gewaltfreie Erziehung als Kinderrecht verankert.

1950 - Die DDR wird Mitglied im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe der kommunistischen Staaten Osteuropas. Der RGW war 1949 als Antwort auf den amerikanischen Marshall-Plan für Europa in Moskau gegründet worden.

1900 - Der Neubau des Bayerischen Nationalmuseums in München wird durch den Prinzregenten Luitpold feierlich eröffnet.

Geburtstage

1943 - Lech Walesa (82), polnischer Politiker, Staatspräsident 1990-1995, Friedensnobelpreis 1983

1943 - Wolfgang Overath (82), deutscher Fußballspieler, Nationalspieler 1963-1974, Weltmeister 1974

1935 - Ingrid Noll (90), deutsche Schriftstellerin ("Die Apothekerin", "Der Hahn ist tot")

1935 - Jerry Lee Lewis, amerikanischer Rockmusiker ("Great Balls of Fire"), gest. 2022

Todestage

2015 - Hellmuth Karasek, deutscher Journalist und Schriftsteller (ZDF-Reihe "Das literarische Quartett", langjähriger Kulturredakteur von "Zeit" und "Spiegel"), geb. 1934