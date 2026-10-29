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Kalenderblatt Was geschah am 29. Oktober?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt: Was geschah am 29. Oktober?
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Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. Oktober 2026

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Namenstag

Ermelind, Narzissus

Historische Daten

2025 - Der Chipkonzern Nvidia knackt als erstes Unternehmen die Marke von fünf Billionen US-Dollar beim Börsenwert. Das Unternehmen spielt eine Schlüsselrolle im aktuellen Boom rund um Künstliche Intelligenz.

2021 - Nach zwei Jahren als Co-Vorsitzender der SPD will Norbert Walter-Borjans nicht wieder kandidieren. Im Dezember wird Lars Klingbeil zu seinem Nachfolger gewählt und bildet mit Saskia Esken die neue Doppelspitze der Partei.

2006 - Die neue Zentrale der Jüdischen Gemeinde zu Berlin wird an ihrem historischen Hauptsitz in der Oranienburger Straße feierlich eröffnet.

1976 - SED-Chef Erich Honecker wird Staatsratsvorsitzender und damit Staatsoberhaupt der DDR.

1946 - Erstmals seit 1939 findet in Deutschland eine Volkszählung statt.

Geburtstage

1971 - Winona Ryder (55), amerikanische Schauspielerin ("Little Women", "Meerjungfrauen küssen besser")

1961 - Kai-Uwe Ricke (65), deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom AG 2002-2006

1951 - Holger Weinert (75), deutscher TV-Moderator ("Hessenschau")

1932 - Charlotte Knobloch (94), deutsche Verbandsfunktionärin, Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland 2006-2010

Todestage

1986 - Elisabeth Schwarzhaupt, deutsche Politikerin (CDU), Bundesgesundheitsministerin 1961-1966, erste Frau in einer Bundesregierung, geb. 1901