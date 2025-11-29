Kalenderblatt: Was geschah am 29. November?

1925 - Ernst Happel, österreichischer Fußballspieler (siebenmaliger österreichischer Meister mit dem SK Rapid Wien) und -trainer (deutscher Meister mit dem HSV 1982,1983), gest. 1992

Todestage

2010 - Peter Hofmann, deutscher Operntenor und Rocksänger (Wagnerinterpret, Hauptrolle in "Das Phantom der Oper", CD "Love Me Tender"), geb. 1944