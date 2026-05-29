Kalenderblatt: Was geschah am 29. Mai?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. Mai 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Bona, Maximin
2016 - Mit Äußerungen über den Nationalspieler Jérôme Boateng sorgt AfD-Vize Alexander Gauland kurz vor Beginn der Fußball-EM für breite Empörung. Laut "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" sagt Gauland über Boateng: "Die Leute finden ihn als Fußballspieler gut. Aber sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben."
1996 - Der Vorsitzende des Likud-Blocks, Benjamin Netanjahu, gewinnt die ersten direkten israelischen Ministerpräsidentenwahlen gegen den amtierenden Schimon Peres von der Partei der Arbeit mit einem Vorsprung von nur 29.457 Stimmen.
1991 - Ein SPD-Parteitag wählt den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Björn Engholm auf dem Parteitag in Bremen zum neuen SPD-Vorsitzenden. Er ist der fünfte Vorsitzende in der Nachkriegsgeschichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands.
1986 - Die Europäische Gemeinschaft (heute Europäische Union) hat eine gemeinsame Flagge. Das dunkelblaue Fahnentuch mit zwölf gelben Sternen wird erstmals vor dem Gebäude der EG-Kommission aufgezogen. Die Fahne ist bereits seit 1955 das Symbol des Europarates und wurde durch Beschluss des EG-Ministerrates auch zur Flagge der EG.
1966 - In Mexiko-Stadt wird das rund 100.000 Zuschauern Platz bietende Aztekenstadion eröffnet. Es ist noch heute eines der größten Fußballstadien der Welt.
2006 - Dommaraju Gukesh (20), indischer Schachspieler, 2024 jüngster Schachweltmeister in der Schachgeschichte
1961 - Melissa Etheridge (65), amerikanische Rocksängerin und Songschreiberin ("Come To My Window")
1951 - Gerhard Haderer (75), österreichischer Karikaturist, Karikaturen im "Stern", Werkserie "Das Leben des Jesus"
1926 - Abdoulaye Wade (100), senegalesischer Politiker, Staatspräsident 2000-2012
2023 - Harald zur Hausen, deutscher Virologe, Nobelpreis für Medizin 2008 zusammen mit den französischen Aidsforschern Françoise Barré-Sinoussi und Luc Montagnier, geb. 1936