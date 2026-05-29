Kalenderblatt: Was geschah am 29. Mai?

1986 - Die Europäische Gemeinschaft (heute Europäische Union) hat eine gemeinsame Flagge. Das dunkelblaue Fahnentuch mit zwölf gelben Sternen wird erstmals vor dem Gebäude der EG-Kommission aufgezogen. Die Fahne ist bereits seit 1955 das Symbol des Europarates und wurde durch Beschluss des EG-Ministerrates auch zur Flagge der EG.