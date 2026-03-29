Kalenderblatt: Was geschah am 29. März?

2001 - Bundeskanzler Gerhard Schröder trifft in Washington zu seinem ersten Gespräch mit US-Präsident George W. Bush zusammen. Ein Hauptthema des Treffens ist der Klimaschutz. Schröder versucht ohne Erfolg, den US-Präsidenten zur Einhaltung des Kyoto-Klimaschutzabkommens zu bewegen.