Kalenderblatt: Was geschah am 29. Dezember?

1800 - Charles Goodyear, amerikanischer Chemiker, entwickelte das Verfahren der Vulkanisation von Kautschuk zur Herstellung von Gummi, gest. 1860

Todestage

2024 - Jimmy Carter, amerikanischer Politiker, 39. US-Präsident 1977-1981, Friedensnobelpreis 2002, geb. 1924

1170 - Thomas Becket, englischer Erzbischof, Erzbischof von Canterbury 1162-1170, nach seiner Ermordung heiliggesprochen 1173, geb. 1118