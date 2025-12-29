 
Kalenderblatt Was geschah am 29. Dezember?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. Dezember 2025

Namenstag

Thomas

Historische Daten

2020 - Der französische Fußball-Meister Paris Saint-Germain trennt sich von Trainer Thomas Tuchel.

2010 - Sicherheitskräfte vereiteln einen Terroranschlag auf die Zeitung "Jyllands-Posten" in Kopenhagen. Es werden fünf Männer festgenommen. Sie wollten ein Blutbad anrichten, weil die Redaktion 2005 die Karikaturen mit dem Propheten Mohammed veröffentlicht hatte.

2000 - Auch der Vatikan führt die Einheitswährung Euro ein. Ein entsprechendes Abkommen wird in Rom unterzeichnet.

1890 - Am Wounded Knee in South Dakota umzingeln und ermorden bewaffnete US-Kavalleristen rund 300 wehrlose Ureinwohner vom Volk der Lakota-Sioux.

1845 - Texas tritt als 28. Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika bei.

Geburtstage

1956 - Christine Errath (69), deutsche Eiskunstläuferin, Weltmeisterin für die DDR 1974, dreifache Europameisterin und Olympia-Bronze 1976

1953 - Matthias Platzeck (72), deutscher Politiker, brandenburgischer Ministerpräsident 2002-2013, SPD-Vorsitzender 2005-2006

1953 - Thomas Bach (72), deutscher Sportfunktionär, IOC-Präsident 2013-2025, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes 2006-2013, Florett-Mannschaftsolympiasieger 1976 und -weltmeister 1977

1800 - Charles Goodyear, amerikanischer Chemiker, entwickelte das Verfahren der Vulkanisation von Kautschuk zur Herstellung von Gummi, gest. 1860

Todestage

2024 - Jimmy Carter, amerikanischer Politiker, 39. US-Präsident 1977-1981, Friedensnobelpreis 2002, geb. 1924

1170 - Thomas Becket, englischer Erzbischof, Erzbischof von Canterbury 1162-1170, nach seiner Ermordung heiliggesprochen 1173, geb. 1118