Kalenderblatt: Was geschah am 29. August?

Historische Daten

2020 - Bei Protesten gegen staatliche Corona-Schutzauflagen durchbrechen Demonstranten - darunter Reichsbürger, Rechtsextreme und Verschwörungsgläubige - die Absperrung vor dem Berliner Reichstag und stürmen vorübergehend auf die Treppe des Gebäudes, das nur von wenigen Polizisten bewacht wird.