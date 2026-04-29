Kalenderblatt: Was geschah am 29. April?

Historische Daten

2021 - Das Bundes-Klimaschutzgesetz greife zu kurz, urteilt das Bundesverfassungsgericht. Künftige Generationen seien in ihren Freiheitsrechten verletzt. Die Karlsruher Richter verpflichten den Gesetzgeber, bis Ende 2022 die Reduktionsziele für Treibhausgasemissionen für die Zeit nach 2030 näher zu regeln.