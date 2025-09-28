Kalenderblatt: Was geschah am 28. September?

1905 - Max Schmeling, deutscher Profi-Boxer, Sieg 1936 über den bis dahin ungeschlagenen Amerikaner Joe Louis, als erster Europäer 1930 Weltmeister im Schwergewicht, gest. 2005

Todestage

1895 - Louis Pasteur, französischer Chemiker, Erforscher der Infektionskrankheiten, Pionier der Mikrobiologie, geb. 1822